Die Hausarztpraxis Dr. Eberhardt gibt es seit 50 Jahren in Ziemetshausen

Plus Welchen Weg der Ziemetshauser Mediziner eingeschlagen hat und was er von unserem Gesundheitssystem hält.

Am 17. April 1973 eröffnete Dr. Rudolf Eberhardt in Ziemetshausen eine Hausarztpraxis. Seit 50 Jahren werden hier Patienten und Patientinnen behandelt. Menschen zu heilen, sei seine Lebensaufgabe, erklärt Dr. Eberhardt. Für jemanden mit dieser Einstellung gelte das normale Renteneintrittsalter nicht. Dass er seinen Beruf bis heute ausübe, das habe aber auch viel damit zu tun, unter welchen Bedingungen er ihn ausübe. Die Bedingungen, unter denen ein Hausarzt heute normalerweise arbeitet, hält er für unwürdig.

„Facharzt für Allgemeinmedizin, Ayurveda, Akupunktur und Ohrakupunktur“ steht auf dem Schild am Eingang der Praxis von Dr. Eberhardt. Die Räumlichkeiten der Praxis wirken großzügig und geschmackvoll eingerichtet. Von Hektik und Patientenandrang, wie man es von Arzt- und Klinikbesuchen her kennt, ist hier nichts zu spüren. Eberhardt, der mittlerweile 79 ist, pflegt ein anderes Verhältnis zu seinen Patientinnen und Patienten, und zwar schon lange. Es dürfte um das Jahr 1978 herum gewesen sein, dass er sich als Arzt neu ausgerichtet habe, berichtet er.