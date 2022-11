Die VG Ziemetshausen setzt digital starke Akzente

Die Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen ist jetzt als "Digitales Amt" ausgezeichnet worden. Welche Vorteile dies für Bürgerinnen und Bürger bringt.

Die Digitalisierung im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes ist eine der zentralen Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung. Die baye­rischen Kommunen sind mehr denn je gefordert, ihre Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Mit der Initiative "Digitales Amt" zeichnet das Bayerische Staatsministerium für Digitales deshalb Behörden aus, welche die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes aktiv angehen und bei der Digitalisierung bereits besonders weit voran­ge­schrit­ten sind.

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen ist als eine der ersten Verwaltungsgemeinschaften im Landkreis mit diesem Titel geehrt worden, heißt es in der Pressemitteilung der Marktgemeinde. Die Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, überreichte die begehrte Plakette.

Gemeinschaftsvorsitzender Ralf Wetzel freut sich, dass im Ziemetshausener Rathaus bereits große und bedeutende Schritte im Bereich Digitalisierung gemacht werden konnten. Per Mausklick können die Bürgerinnen und Bürger den größten Teil der Verwaltungsdienstleistungen online über die Homepage der Verwaltungsgemeinschaft erledigen.

Eine Besonderheit, über die nur wenige Städte und Gemeinden verfügen, ist die eigene „Bürger App“ der Verwaltungsgemeinschaft. Über diese erhalten die Bürgerinnen und Bürger nicht nur schnell und unkompliziert Informationen zu ihrem Anliegen, sondern werden auch über Push-Nachrichten regelmäßig über Neuigkeiten informiert. Auch die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der Gemeinden Ziemetshausen und Aichen mitzuwirken ist durch die Funktion des „Mängelreporters“ gegeben. Wünsche und Anregungen können der Verwaltung damit spontan und in Sekundenschnelle übermittelt werden.

Gute Fortschritte beim Glasfaserausbau in Ziemetshausen

Für die optimale Nutzung des Online-Angebots sind vor allem ein schnelles Internet und ein gut ausgebautes Mobilfunknetz von Relevanz. Auch bei diesen Themen sei die Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen, so die Pressemitteilung, gut aufgestellt. Beinahe alle Mobilfunkmasten in den Gemeindegebieten unterstützen bereits das neue 5G-Netz, für die noch verbleibenden wurde bereits die Zusage zur Umrüstung erteilt. Auch die Fortschritte beim Glasfaser- und Breitbandausbau können sich sehen lassen. Im Markt Ziemetshausen konnte dieser im letzten Jahr bereits endgültig abgeschlossen werden, in der Gemeinde Aichen ist der Prozess schon weit vorangeschritten.

Trotz der bereits geschaffenen Möglichkeiten verfolgt die Verwaltungsgemeinschaft auch künftig weiter ihre Pläne zur Schaffung einer modernen Verwaltung. Die Auszeichnung zum „Digitalen Amt“ sieht Gemeinschaftsvorsitzender Ralf Wetzel als Ansporn, auch in Zukunft beim Thema Digitalisierung weiter anzuknüpfen und das Angebot noch weiter auszubauen. (AZ)