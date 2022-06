Ziemetshausen

Die Ziemetshauser Kita bekommt eine neue Waldgruppe

Plus Schon lange wünscht sich das Team der Kita Märcheninsel in Ziemetshausen eine feste Waldgruppe. Im September soll es losgehen. Was die Kita außerdem leisten muss.

Von Peter Voh

Lange schon haben sich Leitung und Team der Kindertagesstätte Märcheninsel eine ständig bestehende Waldgruppe gewünscht. Durften sie doch bei vielen Ausflügen der einzelnen Gruppen in die Umgebung feststellen, wie gerne die Kinder sich draußen mit der Natur beschäftigen. Auch der Marktgemeinderat der vorigen Wahlperiode mit Hubert Forstner an der Spitze hatte einen Waldkindergarten schon vor Jahren auf der Wunschliste. Das Vorhaben scheiterte jedoch an einer Mehrheit der damaligen Ratskollegen. Vom neuen Marktgemeinderat und Bürgermeister Ralf Wetzel wurde das Thema wieder aufgegriffen und stieß letztendlich auf breite Zustimmung.

