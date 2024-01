Die Ziemetshauser Musikvereinigung begeistert das Publikum

Welche besonderen Höhepunkte es beim großen Konzert in der Barbarahalle gab. Musikerinnen und Musiker wurden verdientermaßen geehrt.

Das musikalische Jahr 2023 der Musikvereinigung Ziemetshausen wurde mit einem großen Konzert in der sehr gut besetzten Barbarahalle beendet. Eröffnet wurde das Konzert von der Jugendkapelle Mindel-Zusam unter der Leitung von Rainer Steber. Die jungen Musiker haben mit ihren Stücken "Cantus Angelus", "Tales from the shore", "The wellerman comes", "American pie" und "Christmas spiritual" die Konzertbesucher von ihrem Können überzeugt. Für das begeisterte Publikum spielten sie als Zugabe "Das junge Weihnachtskonzert". Der Vorstand der Musikvereinigung Ziemetshausen, Thorsten Engel begrüßte zwischen den Stücken alle Ehrengäste und Konzertbesucher.

Der zweite Teil des Weihnachtskonzertes unter dem Motto "Around the World" wurde mit der "Fanfare Festive" durch die Musikvereinigung Ziemetshausen eröffnet. Als nächstes Stück präsentierten sie "Celtic Flutes", ein keltisch-irisches Flötensolo das Liebe, Leid, Freude und Hoffnung thematisiert und von den beiden Musikerinnen Marie Hafner und Franziska Egger hervorragend vorgetragen wurde. Anschließend wurden zunächst zwei Jungmusikerinnen für die Bläserprüfung D1 (Franziska Wagner) und D3 (Hannah Roth) geehrt. Danach wurden 17 Musiker und Musikerinnen für zusammen 315-jährige Treue und Verdienste um die Blasmusik geehrt. Für zehn Jahre wurden Jana und Isabell Winter und Josef Maier geehrt. Die 15-jährige Ehrennadel erhielten Marie Hafner, Marina Fendt, Claudia Räder, Sabina Kuckenburg, Lina Merz, Thorsten Engel, Michael Räder, Lukas Hierse, Sebastian Fuchs und Daniel Gleich. Für 25 Jahre aktives musizieren wurde Tanja Hatzelmann, Joachim Maier und Tobias Hartmann geehrt.

Die Musikerinnen und Musiker der Musikvereinigung Ziemetshausen beeindruckten bei ihrem Auftritt in der Barbarahalle das Publikum. Foto: Fotostudio Engel

Eine Ehrenurkunde hat der Posaunist Reinhold Steber erhalten. Für 60 Jahre Blasmusik an seiner Posaune und die Treue zur Ziemetshauser Musik wurde er mit Recht geehrt. Während seiner 60-jährigen Treue war er über 10.000 Stunden bei Proben und Auftritten, fuhr ca. 55.000 km für seine Musik und war nicht nur bei Auftritten in der Umgebung, sondern auch in Aachen, Stotel (nähe Bremerhaven), Mallorca und Spanien dabei. Außerdem spielte er Ende der 1970er Jahre, bis weit in die 1980er Jahre zusätzlich auch bei den "lustigen Zusamtalern".

Es gab auch eine musikalische Reise nach Amerika

Anschließend an die Ehrungen spielte die Kapelle passend zum Motto das traditionell israelische Stück "Hevenu Shalom Aleichem". Nach einer kurzen Pause trugen sie den Marsch "In the Heart of Europe" vor. Mit dem Stück "Around the World" von Jean-Philippe Vanbeselaere hörten die Besucher Melodien und Gesänge aus der ganzen Welt. Auch Amerika darf bei der Reise nicht fehlen. Mit einem bekannten Song von Elvis Presley "Can´t Help Falling In Love" ging es im Programm gefühlvoll weiter. Das "Italo Pop Classics" Medley lies die Besucher in Italien stranden. Mit bekannten Schlagern wie "Sara perche ti amo", "Azzuro" und "Gloria" brachten die Musiker italienisches Flair nach Ziemetshausen. Auf die Weihnachtszeit wurden die Besucher mit "Christmas Around The World" durch verschiedenen weihnachtlichen Weisen aus Deutschland, Polen, Indien, USA, England, Australien, Österreich und Frankreich eingestimmt.

Nach tobendem Applaus wurden noch zwei Zugaben gespielt. Nach einem Abstecher in den Süden mit dem afrikanischen Doo-Wop-Song "the lion sleeps tonight", brachten die Musiker die Konzertbesucher mit dem deutschen Marsch "Marsch der Titanen" wieder wohlbehalten in Ziemetshausen an. (AZ)

