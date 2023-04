Ziemetshausen

Diese Themen behandelt der Ziemetshauser Bauausschuss

Plus In der jüngsten Sitzung des Ziemetshauser Bauausschusses geht es um Bauanträge von Einfamilienhäusern bis hin zur Fahrsilo-Überdachung.

Kürzlich fand deine Sitzung des Ziemetshauser Bauausschusses statt. Für den Anbau einer Gartenhütte an eine bestehende innerhalb des Bebauungsplans Vesperbilder Straße wurde ein Bauantrag eingereicht, der sich nicht an die entsprechenden Festsetzungen hält. Für die jedoch – Errichtung außerhalb der Baugrenze und abweichende Dachneigung wie bei der bereits bestehenden Hütte – wurden die Befreiungen ebenso erteilt wie für eine grenzständige Errichtung, wofür der Bauherr Abstandsflächen von gemeindlichen Grundstücken übernehmen will. Der Bauantrag wird so zur Genehmigung an das Landratsamt Günzburg weitergeleitet.

Wohn- und Geschäftshaus soll ausgebaut werden

● Im Bauantrag zur Nutzungsänderung eines Wohn- und Geschäftshauses in ein Mehrfamilienhaus mit Geschäftsräumen und vier Wohneinheiten geht es auch um die Aufstockung eines der beiden zusammengebauten Häuser, die bereits erfolgt ist. Somit handelt es sich bei der vorliegenden Planung teilweise um eine Nachgenehmigung. Trotz fehlender Nachbarunterschriften wurde der Bauantrag von den Ausschussmitgliedern mit Einverständnis zur Kenntnis genommen und wird zur Genehmigung an das Landratsamt weitergeleitet.

