Neue Buslinie zwischen Ziemetshausen und Dinkelscherben: Das ist der Stand

Plus Der Markt Ziemetshausen startet eine Initiative für eine neue Buslinie im oberen Zusamtal nach Dinkelscherben. Wie Landrat Hans Reichhart die Chancen bewertet.

Eine regelmäßige Busverbindung von Ziemetshausen und Aichen zum Bahnhof Dinkelscherben, um von dort rasch zum Augsburger Bahnhof zu kommen? Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel hat, unterstützt von seinem Aichener Amtskollegen Alois Kling, nun eine entsprechende Initiative auf den Weg gebracht. Wetzel betont, dass von einer solchen Verbindung weit über Ziemetshausen und Aichen hinaus zahlreiche Bürgerinnen und Bürger profitieren könnten. Landrat Hans Reichhart erklärt, dass bei diesem Thema Gespräche mit dem Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund eine maßgebliche Rolle spielen. Unserer Redaktion erläutert er, welche Möglichkeiten er sieht und wie es jetzt weitergeht.