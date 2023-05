Donautal-Radelspaß sucht noch bis Mitte Juni Aus- und Darsteller

Mitte September findet in Ziemetshausen wieder die beliebte Veranstaltung Radelspaß statt. Für das Event können sich nun Aus- und Darsteller anmelden.

Am Sonntag, 17. September, heißt es für Radlfans wieder: „Rauf auf den Sattel und rein in die Pedale“. Der „Donautal-Radelspaß“ ist die Veranstaltung in Schwaben, bei der die meisten Räder rollen. 2023 findet die beliebte Zentralveranstaltung bereits zum dritten Mal in Ziemetshausen statt. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm wird vom Bayerischen Rundfunk moderiert. Der Gesundheitstag Schwäbisches Donautal offeriert alles rund um Gesundheit, das Fahrradfahren und jede Menge Programm auf der Showbühne. Dieser soll innerhalb des Donautal-Radelspaß zu einem besonderen Anziehungspunkt werden und ist daher für Aus- und Darstellende aus dem näheren und weiteren Umfeld ein idealer Platz, um sich zu präsentieren.

Radelspaß findet 2023 zum dritten Mal in Ziemetshausen statt

Wer als Aussteller oder Darstellerin dabei sein will, hat noch bis 15. Juni die Möglichkeit, sich anzumelden. Die Ausstellungsbeiträge sollten gesunde Ernährung, Entspannung oder Bewegung zum Inhalt haben. Gleichzeitig können abwechslungsreiche und für Zuschauer*innen zum Mitmachen animierende Beiträge der Ausstellenden in das Bühnenprogramm integriert werden. Außerdem können Gruppen oder Einzeldarsteller auf der Showbühne mitwirken. Darsteller aller Altersgruppen von Aerobic bis Showtanz und von Zumba bis Akrobatik können mitmachen.

Alles zum Radelspaß 2023 sowie die Anmeldeunterlagen sowohl für den Ausstellerbereich als auch für das Bühnenprogramm können im Internet unter www.donautal-radelspass.de heruntergeladen oder telefonisch bei Donautal-Aktiv (Telefon 07325/9510110) angefordert werden. Für die Ausstellerflächen werden keine Gebühren erhoben, allerdings auch für Darsteller keine Gagen gezahlt. (AZ)

