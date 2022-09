Ziemetshausen

Durch Halteverbot und Zebrastreifen soll Ziemetshausen sicherer werden

In der Wäckerlestraße in Ziemetshausen soll bald ein Halteverbot gelten.

Plus In Ziemetshausen gibt es in der Wäckerlestraße jetzt ein beidseitiges Halteverbot. Außerdem wird ein Zebrastreifen verlegt.

Ein beidseitiges Halteverbot in der Wäckerlestraße in Ziemetshausen wird in Absprache mit der Polizeiinspektion Krumbach ausgesprochen, da sich die Parksituation dort vom früheren Bahnübergang in Richtung Ortsausfahrt und in umgekehrter Richtung nicht erst in jüngster Zeit als sehr gefährlich darstellt. Dies wurde auf der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates beschlossen.

