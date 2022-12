Ziemetshausen

vor 50 Min.

Ein Markt mit vielen Besonderheiten in Ziemetshausen

Plus Was das besondere Flair des Ziemetshauser Christkindlesmarktes ausmacht und was Cheforganisator Joachim Böck für die Stimmung tut.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Es ist ein vorweihnachtlicher Markt mit vielen Besonderheiten. Dem Ziemetshauser Gewerbeverein, der am Wochenende seinen 14. Christkindlesmarkt veranstaltete, stehen zwei ehemalige Gewerbebereiche, in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander gelegen, zur Verfügung: das alte Sägewerk der Firma Liebhaber sowie die vormalige Weberei samt Stegmannhaus. Die Flächen sind weitläufig, die Gestaltungsmöglichkeiten vielfältig. Man habe, so Cheforganisator Joachim Böck, unterschiedliche Akzente für beide Bereiche gesetzt. Um das Sägewerk herum soll es eng und emsig zugehen, wohingegen der Bereich um das Webereimuseum den Besuchern gleichsam als Ruhezone dienen soll. Zehn Vereine haben schon vor drei Wochen die Buden im Halbkreis um das Sägewerk gebaut, in die Mitte einen großen Weihnachtsbaum gesetzt. Ihm liege viel daran, einen idealen Rahmen für eine vorweihnachtliche Stimmung zu bieten, erklärt Joachim Böck. Jedes Licht müsse sitzen, es dürfen keine Leerstellen im Gesamtensemble bleiben.

