Ein musikalischer Weihnachtsgruß in Ziemetshausen

Die Musikvereinigung Ziemetshausen spielte nach zweijähriger Pause wieder in der Barbara-Halle. Welche besonderen Höhepunkte es gab.

Das musikalische Jahr 2022 der Musikvereinigung Ziemetshausen (MVZ) wurde nach zweijähriger Pause wieder mit dem Weihnachtskonzert in der Barbara-Halle beendet. Da der Verein durch zahlreiche Besucher vor einer sehr gut besetzten Halle spielen durfte, hat es den Musikern gezeigt, dass sich die kurze, aber doch intensive Vorbereitung gelohnt hat.

Eröffnet wurde das Konzert vom Vororchester der Jugendkapelle Mindel-Zusam unter der Leitung von Theresa Mayer. Die jungen Musiker haben mit ihren Stücken “The Olympic Spirit”, “The Magnificent Seven” und “Monster Rock” die Konzertbesucher von ihrem Können überzeugt. Für das begeisterte Publikum spielten sie als Zugabe “Power Rock”. Der Vorstand des MVZ begrüßte zwischen den Stücken alle Ehrengäste und Konzertbesucher.

Junge Musikerinnen und Musiker wurden geehrt

Zum Auftakt der Musikvereinigung Ziemetshausen spielte die Kapelle die Fanfare “A Little Opening”. Als nächstes Stück präsentierten sie “Voyage Into the Blue”, wobei die bildhafte Musik die Reise eines Flugzeuges beschreibt. Anschließend wurden zunächst Jungmusiker für die Bläserprüfung D1 und D2 geehrt. Danach wurden zwei Musikerinnen für zusammen 65-jährige Treue und Verdienste um die Blasmusik geehrt. Tanja Böhm auf dem Tenor-Saxofon wurde die Ehren-Urkunde für 15 Jahre anerkennend verliehen. Eine besondere Ehren-Urkunde hat die Flügelhornistin Silvia Thoma erhalten. Sie genoss eine fünfjährige Ausbildung beim Musikverein Behlingen-Ried, wo sie in der Jugendkapelle einige Jahre aktiv war.

Jungmusiker-Bläserprüfung D1 & D2: Von hinten links: 2. Vorstand Carina Niederreiner, Hannah Roth (D2) und Sophia Bersch (D2) Von vorne links: 1. Vorstand Thorsten Engel, Luisa Maier (D2), Laura Fendt (D2), Florian Berchner (D1) und Tobias Roth (D2). Foto: Fotostudio Engel

Durch ihren späteren Mann hat sie bereits in jungen Jahren zum MV Aletshausen gewechselt. Nachdem ihr Sohn zur Schule kam, war der Weg aus Neu-Ulm zu weit. Sie gründete mit einigen Gleichgesinnten eine neue Freizeitband, bei der sie viele Jahre die Leitung übernahm. Durch ihren Bruder Andreas kam Silvia 2008 zur Musikvereinigung Ziemetshausen, der sie bis heute treu geblieben ist.

Insgesamt sind es 50 Jahre Treue zur Blasmusik

Alle vier aufgezählten musikalischen Stationen ergeben 50 Jahre Treue zur Blasmusik. Liebe Silvia, die Musikvereinigung Ziemetshausen, möchte dir herzlich zu dieser Ehrung gratulieren und dankt dir für deine Treue. Zudem wurde Gabi Schmid für langjährige Tätigkeit als Schneiderin geehrt und bekam die Ehrenmitgliedschaft überreicht. Frau Schmid näht schon seit vielen Jahren die Trachten der Musikvereinigung um.

Nach den Ehrungen spielte der Flügelhornist Fabian Hafner gefühlvoll das Solo-Stück “My Dream”. Mit dem Marsch “Euphoria” begann der zweite Teil des Konzertes. Stimmungsvoll wurde es in der Halle mit der bekannten Melodie “The Sound of Silence”, welches von Wolfgang Knoll mit der E-Gitarre tatkräftig unterstützt wurde. Am Anschluss wurde das Stück “Lord of the Dance” vorgetragen, bei dem Highlights einer Irischen-Dance-Show komponiert wurden. Mit dem Rock-Medley “Hey Tonight!” wurde es vor dem Weihnachtsstück “A Christmas Festival” nochmals richtig rockig.

Nach zweijähriger Pause gab es in Ziemetshausen wieder ein Weihnachtskonzert der Musikvereinigung. Foto: Fotostudio Engel

Zur Verabschiedung wünschte der Vorsitzende Thorsten Engel allen Besuchern eine fröhliche Weihnacht, einen guten Rutsch in das neue Jahr und eine gute Heimfahrt. Nach tobendem Applaus wurden noch zwei Zugaben dargeboten. Auf besonderen Wunsch des Vorsitzenden wurde der Marsch “Graf Waldersee” gespielt. Als allerletztes Stück legten sie die Polka “Träume in die Zukunft” auf. (AZ)