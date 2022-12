Eine besinnliche Ziemetshauser Feier im Pfarrsaal

Welche Höhepunkte es bei der Veranstaltung auf Einladung der Pfarreiengemeinschaft gab.

"Lasst und froh und munter sein": Mit diesem Lied begrüßten die Kinder der Früherziehung, Musikschule Ziemetshausen

den Nikolaus, der zu einem Überraschungsbesuch bei der Ziemetshauser Senioren-Nikolausfeier vorbeikam. Zuvor fand eine adventliche Andacht in der Kirche St. Peter und Paul statt.

Die rund 40 Damen, die der Einladung der Pfarreiengemeinschaft in den schön dekorierten Pfarrsaal gefolgt waren, erwartete neben Kaffee, Kuchen und Gebäck ein abwechslungsreiches Programm der Kinder mit Gesang und einem Tüchertanz, sowie Liedern des Kinderchors, beides unter der Leitung von Natascha Volk.

Was der Nikolaus in sein Goldenes Buch notiert hatte

Der Nikolaus hatte das Jahr über einiges in sein Goldenes Buch notiert, und die Kinder, die Senioren und der Herr Pfarrer Bernhard Endres waren erstaunt, was er so alles zu berichten wusste. Laura Maier lobte er für das Vortragen von Texten und Gedichten ebenso wie Martina Fischer, die die Senioren am Klavier beim Singen von Weihnachtsliedern begleitete.

Bevor die Kinder mit viel Applaus von den Besuchern verabschiedet wurden, erhielten sie vom Nikolaus noch kleine Geschenke für Ihren Auftritt. Am Schluss des gelungenen Nachmittags durfte sich jede der Damen noch einen Weihnachtsstern und einen Weihnachtsgruß der Pfarrei mit nach Hause nehmen. (AZ)