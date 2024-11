Ziemetshausen im Wandel: Wetzel skizziert Herausforderungen und Projekte

In der jüngsten Ziemetshauser Bürgerversammlung in der Taferne berichtete Bürgermeister Ralf Wetzel über die Geschehnisse in der Marktgemeinde des laufenden Jahres und gab einen Ausblick auf nachfolgende Projekte. Zunächst wurde in einer Schweigeminute drei heuer verstorbenen Bürgern gedacht: Ehrenbürgerin Pauline Luttmann, Ehrennadelträger Anton Welzhofer Senior sowie der zweiten Bürgermeisterin Andrea Fischer aus Aichen.

