Es gibt Pläne für die geschlossene Hausarzt-Praxis in Ziemetshausen

Plus Bürgermeister Ralf Wetzel hält eine rasche Nachfolge in der derzeit geschlossenen Hausarztpraxis für möglich. Wie er die jüngste Entwicklung einschätzt.

Wie geht es weiter mit der hausärztlichen Praxis in Ziemetshausen? Für die Einrichtung, die zuletzt geschlossen war, ist jetzt offensichtlich eine Lösung in Sicht. Bürgermeister Ralf Wetzel skizzierte, wie die hausärztliche Versorgung für Ziemetshausen nachhaltig gesichert werden könnte. Doch dafür sind noch einige Schritte nötig.