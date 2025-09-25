Icon Menü
Ziemetshausen fordert ebenfalls 5-Kilometer-Schutzradius für Maria Vesperbild

Ziemetshausen

Auch Ziemetshausen fordert 5-Kilometer-Schutzradius um Maria Vesperbild: Was bringt das?

Nach Menzinger meldet sich auch die Marktgemeinde Ziemetshausen erneut in Sachen Windkraft zu Wort. Warum die Forderung unrealistisch ist.
Von Oliver Wolff
    Noch steht die Entscheidung aus, ob Maria Vesperbild als „landschaftsprägendes Denkmal von herausragender volkskundlichen Bedeutung“ eingestuft wird. Foto: Alexander Kaya (Archiv)

    Nachdem Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger bereits einen erweiterten Schutzradius für Maria Vesperbild gefordert hatte (wir berichteten), zieht nun auch die Marktgemeinde Ziemetshausen unter Bürgermeister Ralf Wetzel (CSU) nach. Mit einem einstimmigen Beschluss des Marktgemeinderats beantragt die Gemeinde ebenfalls einen Radius von fünf Kilometern um die Wallfahrtskirche, „um den traditionsreichen Wallfahrtsort zu schützen“. Wetzel bezeichnet in einer Pressemitteilung die Zone als Kompromiss, der sowohl den Schutz der Wallfahrt als auch die Möglichkeit für Windkraftprojekte in Nachbarkommunen berücksichtige, „soweit sie das wünschen“.

