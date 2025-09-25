Auch Ziemetshausen fordert 5-Kilometer-Schutzradius um Maria Vesperbild: Was bringt das?

Nachdem Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger bereits einen erweiterten Schutzradius für Maria Vesperbild gefordert hatte (wir berichteten), zieht nun auch die Marktgemeinde Ziemetshausen unter Bürgermeister Ralf Wetzel (CSU) nach. Mit einem einstimmigen Beschluss des Marktgemeinderats beantragt die Gemeinde ebenfalls einen Radius von fünf Kilometern um die Wallfahrtskirche, „um den traditionsreichen Wallfahrtsort zu schützen“. Wetzel bezeichnet in einer Pressemitteilung die Zone als Kompromiss, der sowohl den Schutz der Wallfahrt als auch die Möglichkeit für Windkraftprojekte in Nachbarkommunen berücksichtige, „soweit sie das wünschen“.
Ziemetshausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden