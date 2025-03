Frau wird bei Unfall auf der B 300 verletzt

Am Mittwoch gegen 16 Uhr hat sich auf der B 300 an der Abfahrt nach Maria Vesperbild ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 6500 Euro ereignet. Zur Unfallzeit war laut Polizei ein 34-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 300 in Richtung Augsburg unterwegs. An der Ausfahrt nach Maria Vesperbild wollte er diese verlassen und bog nach links in die Ausfahrt ab. Dabei übersah er Polizeiangaben zufolge den ihm entgegenkommenden, vorrangberechtigten Wagen einer 53-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 53-Jährige musste mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

