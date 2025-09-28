Geh- und Radweg östlich von Uttenhofen wird umgebaut: Was das bedeutet

Im Auftrag des Staatlichen Bauamts Krumbach beginnen am Montag, 6. Oktober, die Bauarbeiten für den Umbau eines bestehenden Feldwegs zu einem asphaltierten Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Uttenhofen und Oberschöneberg. Im Grunde handelt es sich um einen Lückenschluss zwischen bereits asphaltierten Streckenabschnitten im Südwesten und Nordosten. Dazwischen befinden sich derzeit zwei parallel verlaufende, betonierte Fahrspuren mit dazwischenliegenden Grünstreifen, berichtet das Staatliche Bauamt. Diese werden zurückgebaut und im Anschluss an die Arbeiten am ungebundenen Oberbau und den Randbereichen durch eine Bauweise in Asphalt ersetzt. Die Gesamtlänge des Ausbauabschnitts beträgt etwa 600 Meter. Die Bauarbeiten werden durch die LS Bau AG, Thannhausen durchgeführt und nach etwa drei Wochen Bauzeit abgeschlossen sein.

Die Strecke ist für das Radwegenetz von besonderer verkehrlicher Bedeutung, da sie bereits heute Teil des beschilderten Fernradwegs „Schwäbische-Kartoffel-Tour“ sowie Bestandteil des „Zusam-Radwegs“ im Bayernnetz für Radler ist. Der Weg verbindet abseits der stark befahrenen Staatsstraße St2027 die Orte Ziemetshausen und Dinkelscherben und bildet zugleich eine wichtige Teilstrecke der überregionalen Nord-Süd-Verbindung für Radfahrer zwischen Kaufbeuren und Donauwörth.

Für die Dauer der Baumaßnahmen muss der Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Uttenhofen und Oberschöneberg für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke für den Geh- und Radfahrverkehr wird ausgeschildert. Er verläuft von Uttenhofen aus ein Stück entlang der B300 bis Schönebach.

Icon vergrößern So verläuft die Umleitung. Foto: Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So verläuft die Umleitung. Foto: Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme sowie um Beachtung der Verkehrssicherungen sowie Sperrungen und um Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen. (AZ)