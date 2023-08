Große DKMS-Typisierungsaktion: Radeln und Gutes tun beim Radelspaß

Gemeinsam gegen Blutkrebs: Am Radelspaß-Wochenende Mitte September in Ziemetshausen gibt es eine Typisierungsaktion. Die Organisatoren rufen zur Teilnahme auf.

„Das Schwäbische Donautal gegen Blutkrebs“ lautet das Motto am Wochenende, 16. und 17. September, im Rahmen des 17. Donautal-Radelspaßes in Ziemetshausen. Während der Warm-up-Party am Samstag, 16. September, von 15 bis 21 Uhr und am Radelspaß-Sonntag von 10 bis 18 Uhr besteht vor Ort in Ziemetshausen die Möglichkeit zur Aufnahme bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) mit einem Wangenabstrich.

Auch Radel-Gruppen können sich typisieren lassen

Brigitte Lehenberger als ehrenamtliche Unterstützerin in der Region bittet in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Donautal-Aktiv-Team: „Wir würden uns freuen, wenn zahlreiche Vereine, Bürger*innen, Unternehmen und Leser*innen uns unterstützen und auf diesen Aufruf aufmerksam machen!“ Jeder Radler und jeder Radlerin und auch Gruppen seien zur Typisierung eingeladen. Die Aufnahme ist darüber hinaus online unter der Internetadresse www.dkms.de/ziemethausen möglich.

„Wir wollen insbesondere die Jugend ab 17 Jahren zu einer Teilnahme motivieren. Interessierte bis 55 Jahre haben die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen. 10 Prozent der betroffenen Patienten warten derzeit vergeblich auf einen passenden Stammzellspender“, betont die ehrenamtliche Initiatorin, Brigitte Lehenberger. Sie appelliert: „Sie sind 17 bis 55 Jahre alt und noch bei keiner Knochenmarkspender-Datei registriert? Dann zögern Sie nicht, vielleicht wartet ein Patient dringend auf Sie.“

Günzburgs Landrat Hans Reichhart ruft die ganze Region zur Hilfe auf

Unterstützt wird Lehenberger dabei vom Günzburger Landrat und zweitem Vorsitzenden von Donautal-Aktiv, Dr. Hans Reichhart, und von Bürgermeister Ralf Wetzel aus Ziemetshausen. Als Schirmherren rufen sie gemeinsam mit der DKMS Group GmbH und dem Veranstalter Donautal-Aktiv e. V. die Bürgerinnen und Bürger aus Ziemetshausen, die Teilnehmenden beim Donautal-Radelspaß und das ganze Schwäbische Donautal zur Hilfe auf. Sie werden in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Von den 13.000 über die DKMS Group GmbH typisierten Bürger*innen im Landkreis Günzburg wurden bisher 100 Stammzellspender gefunden, die betroffenen Patienten die Chance auf ein neues Leben schenken konnten. Darauf sind wir sehr stolz und dankbar.“

DKMS ist auf Spenden angewiesen

Für eine Typisierung fällt bei der DKMS ein Unkostenbetrag von 40 Euro an. Hier ist die DKMS Group GmbH auf Spenden angewiesen. Es gibt ein DKMS-Spendenkonto: VR-Bank, Neuburg-Rain: IBAN DE80 7216 9756 0000 6275 69. Betreff: Landkreis Günzburg DRX 002

Am Radelspaß-Wochenende kann man in Ziemetshausen zum Stammzellen- und Geldspender werden: Am Infostand der DKMS einfach einen Wangenabstrich abgeben und zugleich die Spendenboxen füllen. Wer nicht die Möglichkeit hat, nach Ziemetshausen zu kommen, kann ein Wangenabstrich-Set unter www.dkms.de/Ziemetshausen beantragen und dann sich zusenden lassen.

Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Unternehmen, die sich engagieren wollen und den Aufruf unterstützen möchten, können sich vorab bei Brigitte Lehenberger unter der Telefonnummer 08276/1567 oder per E-Mail an brigitte.lehenberger@gmail.com melden. (AZ)