In Ziemetshausen wird eine Parkbank umgeworfen

Die Schadenshöhe ist mit rund 700 Euro erheblich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in Ziemetshausen im Bereich des Fuß-/Radwegs, der die Verlängerung zum Lindenweg in Richtung Norden darstellt, durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Parkbank umgeworfen und hierbei erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 700 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)