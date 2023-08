Altes Handwerk erleben: In Ziemetshausen wird jetzt geköhlert

Von Peter Voh - vor 48 Min.

Der Heimatverein Ziemetshausen lässt traditionelles Handwerk wiederaufleben. Ab dem 15. August kann beim Köhlern zugeschaut werden.

Neben dem Webereimuseum, das der Heimatverein Ziemetshausen vor bald einem Vierteljahrhundert aus dem Nachlass der früheren Mechanischen Weberei Gebr. Stegmann entwickeln und der Bevölkerung zugänglich machen konnte, hat man aus dem schräg gegenüberliegenden alten Sägewerk Liebhaber in Ziemetshausen das Schreinereimuseum bei de´ Hölzerne gestaltet, wo es immer wieder Vorführungen alter Handwerksberufe mit alten und altertümlichen Werkzeugen und Gerätschaften gibt. Joachim Böck, selber Schreinermeister und Vorsitzender des Heimatvereins seit mehr als zwei Jahrzehnten, ist es ein herzliches Anliegen, der breiten Bevölkerung alte Handwerke vor Augen zu führen. Und so war es nicht verwunderlich, als im Frühjahr dieses Jahres in einer geselligen Runde beim Kesselfleischessen Armin Desch, der Revierförster von Seyfriedsberg, den Gedanken einer Köhlerei in den Raum stellte und sofort auf Begeisterung stieß.

So ging es im Mai mit der Köhlerei in Ziemetshausen los: 17 Helfer brachten 20 Ster Buchenholz in die richtige Scheitgröße und schichteten das gespaltene Holz auf. Das Holz musste zunächst trocknen. Foto: Joachim Böck

Revierförster Armin Desch hatte schon mehrmals versucht, für die Köhlerei Anhänger zu finden. Dieses Mal wurde er fündig – in der Runde saß Joachim Böck, der sich sofort von dieser Idee begeistern ließ. Ein Revierförster in einem der größten Waldgebiete im Landkreis: Damit steht also genügend Material für die Köhlerei zur Verfügung. Außerdem ein Schreinermeister und heimatversessener Vereinsvorsitzender, und das in einem Ort, der in seinem Straßennetz eine „Kohlstattstraße“ aufweisen kann: Gibt es bessere Voraussetzungen zum Köhlern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .