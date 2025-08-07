Intensive Trainingswoche für die Feuerwehren

Dichter Rauch, begleitet von hellem Feuer, quoll den Atemschutzträgern bei der Realbrandausbildung im Landkreis entgegen. Dieses Training ergänzt damit die moderne und notwendige Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern für die Brandbekämpfung in Gebäuden. Die Feuerwehrleute werden dabei mit echtem, realem Feuer konfrontiert, um sich somit möglichst praxisnah auf den realen Einsatz vorzubereiten.

Durch die Verwendung von Holz entsteht die für einen Zimmerbrand typische Hitze- und Rauchentwicklung. Die Trainingseinheiten vermitteln unter anderem, wie Brandverläufe erkannt und Gefahrensituationen richtig eingeschätzt werden können. Organisiert wurde diese vom bayrischen Innenministerium finanzierte und in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern durchgeführte Ausbildung durch den Kreisfeuerwehrverband Günzburg. Über 60 Feuerwehrler aus dem ganzen Landkreis konnten in der in Ziemetshausen stationierten Anlage unter realistischen Bedingungen trainieren. Insbesondere für kleinere Feuerwehren ist diese gemeinsame Ausbildung auf Kreisebene eine unverzichtbare Gelegenheit. Am selben Wochenende hatte der Kreisfeuerwehrverband zusätzlich ein Seminar zur technischen Hilfeleistung in Burtenbach organisiert. Unter dem Motto „heben, sichern, stabilisieren“ versteckte sich ein interessantes und abwechslungsreiches Seminar zum Heben schwerer Lasten und der Rettung von Personen in Not. In vielen verschiedenen Einsatzlagen wurden diverse Ausrüstungsgegenstände wie Hebekissen, Spreizer oder Büffelwinden eingesetzt und geübt, um einsatzbereit zu sein, wenn es am wichtigsten ist. An diesem Seminar haben Kameraden der Feuerwehren aus Burtenbach, Jettingen, Balzhausen, Ziemetshausen, Offingen und Bayersried teilgenommen.

