Jugendlicher wird betrunken beim Fahren in Ziemetshausen erwischt

Der junge Mann steuerte in Ziemetshausen einen Motorroller unter Alkoholeinfluss. Bei der Polizeikontrolle flog das auf.

Am Sonntagabend hielt eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach einen Rollerfahrer zu einer Verkehrskontrolle in Ziemetshausen an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei dem erst 17 Jahre alten Rollerfahrer eine deutliche Alkoholfahne fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet laut Polizei nun ein empfindliches Bußgeld. (AZ)