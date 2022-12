Junge Autofahrerin streift Leitplanke bei Ziemetshausen

Unachtsamkeit war Laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Blechschaden, den eine junge Frau verursacht hat bei Ziemetshausen.

Am Montag gegen 15 Uhr war eine 23-jährige Autofahrerin auf der B300 von Ziemetshausen in Richtung Thannhausen unterwegs. In einer leichten Linkskurve auf der Gemarkung Ziemetshausen kam sie laut Polizei aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Dabei entstand an ihrem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Polizeiangaben zufolge war die komplette Beifahrerseite beschädigt worden. (AZ)