Junger Hund wird auf der B300 angefahren

Ein junger Hund ist am Freitagnachmittag in Ziemetshausen offenbar von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Jack-Russel nach den Abgaben seines Besitzers vom Grundstück entwichen und erkundete alleine die Umgebung. Vermutlich geriet er so auf die B300 und wurde dort gegen 16.15 Uhr von einem Auto angefahren. Der Hund wurde leicht verletzt im Straßengraben gefunden und in eine Tierklinik gebracht, berichtet die Polizei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kupferfarbenen SUV der Marke Hyundai handeln. Nachdem das Auto nicht mehr vor Ort war, bittet die Polizeiinspektion Krumbach um Hinweise unter Telefon 08282/9050. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis