Kerze vergessen: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Ziemetshausen

Ein Mann aus Ziemetshausen vergisst eine brennende Kerze auf der Terrasse. Tisch und Hausfassade fangen nachts Feuer. Glück im Unglück.

Am Donnerstagmorgen, 2. Februar, ist gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr Ziemetshausen zu einem Kleinbrand in die Ludwig-Ganghofer-Straße ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Bewohner nachts ein Feuer auf einem Terrassentisch. Dieser war aus Plastik und er wurde genauso wie Teile der Fassadendämmung des angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen.

Mann vergisst brennende Kerze auf Terrassentisch

Der Bewohner konnte den Brand selbst löschen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 22 Einsatzkräften an. Laut Polizei war die Brandursache eine brennende Kerze, welche auf dem Tisch stand und dort vergessen wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (AZ)