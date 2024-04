Kinder-Kletterwand in der Barbarahalle eingeweiht

Die Gemeindesporthalle wird von den Vereinen, der Schule und dem Kindergarten genutzt.

Im Sommer 2022 fand auf dem Ziemetshauser Sportgelände ein vom TSV und TC gemeinsam organisierter Sporttag statt. Die Vereine freuten sich über die rege Unterstützung von Gemeinde, Grundschule, Kindergarten und dem Dominikus Ringeisen Werk für dieses Event. Das Programm war vielfältig, dominiert wurde der Tag aber von einem inklusiven Bürgerlauf. Daran konnte jeder teilnehmen, der Spaß, Freude und Wohlwollen bei der Bewegung hat und auf seine Weise, die etwa 450 Meter lange Runde gehen, laufen oder rollen konnte. Zudem entstand hier auch die Idee, den Lauf zu einem Spendenlauf auszuweiten. Und so sammelten die fleißigen Sportler anhand verschiedener Projekte von Schule, Kindergarten und Gemeinde gemeinsam eine beträchtliche Summe. Diese galt es nun sinnvoll zu investieren. Und so machten sich die Vereinsverantwortlichen lange Gedanken, da man möglichst alle beteiligten Institutionen als auch die verschiedenen Altersstufen erfreuen wollte.

Das Resultat ist nun eine Kletterwand für Kinder in der Barbarahalle. Die Gemeindesporthalle wird von den Vereinen, der Schule und dem Kindergarten genutzt. Die Wand ist fest verankert und damit schnell und unkompliziert aufgebaut. So kann man das neue Bewegungselement jederzeit in die Sportstunden integrieren.

Kürzlich wurde die Kletterwand offiziell eingeweiht und in den Sportbetrieb aufgenommen. Zweiter Bürgermeister Edwin Räder, Schulleiterin Alexandra Hahn und Kindergartenleiterin Christina Böck freuten sich zusammen mit den TSV Vorsitzenden Gabi Fleischer und Andi Endres sowie der Abteilungsleiterin Ruth Steppich das neue Turnelement an die Kinder und Übungsleiterinnen des Mittwochsturnens für 3- bis 5-Jährigen zu übergeben. Groß und Klein hatten umgehend großen Spaß, das neue Turngerät zu erproben. (AZ)