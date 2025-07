Kreiselwender streift Auto: keine Verletzten nach Unfall bei Lauterbach

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Lauterbach und Habertsweiler hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2500 Euro ereignet. Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Traktor und angehängtem Kreiselwender die Straße in Richtung Lauterbach. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm laut Polizeibericht eine 75-Jährige mit ihrem Pkw entgegen. Hierbei streifte das linke, hintere Rad des Kreiselwenders die linke Seite des Pkw. Verletzt wurde niemand. Unfallursächlich dürfte die Fahrbahnbreite sowie die Breite der beteiligten Fahrzeuge gewesen sein, so die Polizei Krumbach. (AZ)

