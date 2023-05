Ladegerät fängt nachts in Kinderzimmer Feuer: Rauchmelder schlägt Alarm

Rauchmelder können Menschenleben retten. In Ziemetshausen ist nachts in einem Kinderzimmer Feuer ausgebrochen. Der Melder hat zwei Kinder rechtzeitig geweckt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es gegen 1.50 Uhr in einer Wohnung in der Sudentenstraße in Ziemetshausen gebrannt. Laut Polizeibericht ist die Brandursache vermutlich ein technischer Defekt in einem Kinderzimmer. Ein angestecktes Ladegerät hatte sich, nach erster Einschätzung, zu stark erhitzt und geriet somit in Brand mit Rauchentwicklung. Im Kinderzimmer befanden sich zwei Kinder (elf und 13 Jahre alt). Diese wurden durch einen Rauchmelder aufgeweckt und haben sofort die Eltern verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell wieder löschen. Die beiden Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (AZ)