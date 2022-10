Ziemetshausen

Lkw prallt beim Rückwärtsfahren in Ziemetshausen gegen Auto

Die Polizei Krumbach berichtet von einem Zusammenstoß in Ziemetshausen.

Ein Lkw-Fahrer verfährt sich und will in der Augsburger Straße in Ziemetshausen zurücksetzen. Dabei übersieht er ein Auto.

Ein ortsunkundiger 44-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstag gegen 9.40 Uhr in der Augsburger Straße in Ziemetshausen unterwegs gewesen. Da er sich verfahren hatte, wollte er zurücksetzen. Hierbei übersah er laut Polizeibericht einen Pkw, der mittlerweile hinter dem Lkw angehalten hatte. Obwohl der Autofahrer mit der Hupe auf sich aufmerksam machte, kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. (AZ)

