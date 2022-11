Ziemetshausen

18:00 Uhr

Männer verprügeln Schwerhörigen wegen angeblicher Vergewaltigung

Plus Fünf junge Männer treten und schlagen auf ihr Opfer in Ziemetshausen ein. Dafür bekommen sie die Quittung von der Justiz.

Manche Menschen ziehen offenbar Unheil ungewollt an: So wie ein 21-Jähriger, der schon einmal Opfer einer Attacke wurde. Beim zweiten Mal im Oktober vergangenen Jahres gingen gleich fünf junge Männer in Ziemetshausen auf ihn los. Sie machten den 21-Jährigen verantwortlich für eine mutmaßliche Vergewaltigung der Schwester eines der Täter. Das Günzburger Schöffengericht verhängte Jugendstrafen, Verwarnungen und Geldauflagen.

