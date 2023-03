Markt Ziemetshausen regelt seine Spielplätze neu

Plus Der Gemeinderat Ziemetshausen beschließt eine Spielplatzsatzung. Aber nicht alle sind dafür. Was sich künftig ändern soll.

Wie schon viele andere Kommunen in Bayern hat auch der Marktgemeinderat Ziemetshausen eine Spielplatzsatzung erlassen. Die Satzung gilt für private Kinderspielplätze im Sinne des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 BayBO (Bayerische Bauordnung) innerhalb des gesamten Gebietes des Marktes Ziemetshausen einschließlich aller Ortsteile und ist bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden mit oder mehr als drei Wohnungen anzuwenden, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung besprochen wurde.