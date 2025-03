Medizin zum Anfassen in Ziemetshausen

Gesundheit ist für die Menschen ein wichtiges Thema. Einen Beweis dafür erbrachten die Besucherinnen und Besucher des Nachmittags der Gesundheit in Ziemetshausen. Es war die zweite Veranstaltung dieser Art binnen vier Wochen in der Taferne. Und wieder war der Veranstaltungssaal ganz oben in dem imposanten Gebäude gefüllt.

Mehrere Generationen versammelten sich unter dem Dach der Taferne – Eltern mit ihren jungen Kindern ebenso wie Seniorinnen und Senioren. Das spiegelte die Absicht des veranstaltenden MVZ Ziemetshausen wider, möglichst vielen Menschen ein informatives Angebot machen zu wollen. So beschäftigte sich Dr. Julia Lessing mit Diabetes mellitus. Am besten, so die Internistin, sei ein vorbeugendes Verhalten. Aber das Allgemeinmedizinische Versorgungszentrum in Ziemetshausen bietet im Falle des Falles auch eine entsprechende Therapie an, mit auf die Patientinnen und Patienten individuell abgestimmten und mit ihnen besprochenen Behandlungsplänen.

Kinderärzte gaben Einblick in das Verhalten bei Kindernotfällen

Die Kinderärzte Dr. Susanne Nusser und Dr. Stephan Schwarz gaben einen Einblick in das Spektrum von Kindernotfällen: etwa, was zu tun ist, wenn ein Kind an Pseudokrupp (Entzündung des Kehlkopfes) erkrankt ist. Auch das richtige Verhalten beim Verschlucken oder Einatmen von Gegenständen wurde thematisiert und mit Videosequenzen veranschaulicht.

Weiteren Gesundheitspartnern am Ort gab das MVZ die Möglichkeit, sich dem Publikum kurz vorzustellen und an Informationsständen ihr Angebot zu präsentieren. Das nutzte das Fitnessstudio fit+ und die Hebammenpraxis Mamafreude ebenso wie der Ziemetshausen Turn- und Sportverein, der Tennisclub sowie die Massagepraxis und die Koordinierende Kinderschutzstelle („Koki“) des Landratsamtes. Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel hob hervor, welche Bedeutung das MVZ für seine Gemeinde hat. Andernorts müssten Arztpraxen schließen, für Ziemetshausen und Umgebung hingegen sei eine gute gesundheitliche Versorgung erreicht worden. Das gelte es zu nutzen.

Robert Wieland sprach in seiner Rolle als Geschäftsführer der gemeinnützigen Ambulante-Medizin GmbH zu den Besucherinnen und Besuchern. Die Tochtergesellschaft der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach betreibt im Landkreis Günzburg insgesamt vier Medizinische Versorgungszentren, darunter auch das in Ziemetshausen. Sich von jemandem behandeln zu lassen, so Wieland, sei immer auch Vertrauenssache. Deshalb könne es nur gut sein, beim Nachmittag der Gesundheit Ärzte und Medizin „zum Anfassen“ zu bieten.

Das Ärzteteam ist ab dem 1. April wieder komplett

Das MVZ hatte nicht nur das Praxisteam, sondern mit Stephan Weber, Dr. Florian Ahrweiler und Dr. Julia Lessing, die nach ihrer Babypause am 1. April wieder einsteigt, alle Ärzte aufgeboten. Die Möglichkeit des Austauschs wurde an diesem Nachmittag der Gesundheit rege genutzt – ebenso das Begleitprogramm mit einer Obst-, Snack- und Smoothie-Bar. Auch an die jüngeren Gäste ist mit einer Teddy-Ambulanz und Kinderschminken gedacht worden.

Der Ärztliche Direktor der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Dr. Gregor Kemming, war ebenfalls Gast der Veranstaltung. Und er war beeindruckt von dem, was er sah. Sollte sich eine Erkrankung und Verletzung einmal als komplexer erweisen, als ursprünglich angenommen, und sollte der ambulante Ansatz nicht mehr ausreichen, dann ist die enge Verbindung des MVZ mit den Kreiskliniken ein Vorteil für die Patienten, ohne Reibungsverluste weiterbehandelt zu werden, betonte der Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an den Kreiskliniken. (AZ)