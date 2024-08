Ministranten-Wallfahrt der PG Oberes Zusamtal

16 Ministranten und drei Betreuer, alle zwischen 15 und 23 Jahren, der Pfarreiengemeinschaft Oberes Zusamtal besuchten im Zuge der Ministranten-Wallfahrt mit rund 50.000 Ministranten aus 15 Ländern in der ersten Ferienwoche Rom. Zum absoluten Höhepunkt zählte die Audienz bei Papst Franziskus auf dem Petersplatz. Neben dem Anfangs- und Abschlussgottesdienst gab es ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm in der heiligen Stadt. So wurden die Katakomben, das Kolosseum und der Petersdom mit Kuppel besichtigt. Zu Fuß wurde ganz Rom durchstreift und ein Ausflug ans Meer durfte bei den sehr hohen Temperaturen nicht fehlen. Für die jugendliche Pilgergruppe wird diese Wallfahrt sicher ein unvergessliches Erlebnis bleiben. (AZ)

