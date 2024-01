Mittagessen für Schulkinder in neuem Ambiente in Ziemetshausen

Die Offene Ganztagesschule der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule Ziemetshausen nimmt am Monatsende eine neue Mensa in Betrieb.

Eine hochmoderne und lichtdurchflutete Mensa kann ab dem 29. Januar die Offene Ganztagsschule der Hyazinth-Wäckerle-Grundschule in Ziemetshausen den Betrieb aufnehmen. Erster Bürgermeister Ralf Wetzel und sein Vize Edwin Räder freuen sich darüber.

Von den insgesamt 141 Schülerinnen und Schülern im Zusammarkt besuchen aktuell 77 die Offene Ganztagesschule, die ein Betreuungsangebot in sieben Gruppen (fünf Kurzgruppen bis 14 Uhr und zwei Langgruppen bis 16 Uhr) für die Nachmittage nach dem Unterricht anbietet. Das damit eingeschlossene Mittagessensangebot wird von derzeit 43 Kindern in Anspruch genommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde.

Der Markt Ziemetshausen kann damit bereits vor Beginn des ab dem Schuljahr 2026/2027 stufenweise beginnenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung alle Bedürfnisse im Hinblick auf die Betreuung und Verpflegung der Schulkinder erfüllen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Gerhard Glogger sowie der Rektorin der Grundschule, Alexandra Hahn, konnte damit eine nicht nur pragmatische und günstige, sondern laut Marktgemeinde auch sehr hochwertige und schöne Lösung verwirklicht werden. (AZ)