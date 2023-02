Mobilfunkmast bei Lauterbach wird genehmigt

Zahlreiche Bauvorhaben hatte der Bauausschuss Ziemetshausen auf dem Plan.

Dem Bauantrag zur Errichtung eines Mobilfunkmastes für das Vodafone-Mobilfunknetz mit zugehöriger Technikeinheit östlich des Ortsteils Lauterbach wurde bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Marktgemeinde Ziemetshausen entsprochen. Der Mast diene dem einwandfreien Funkempfang über das 5G–Netz in weitem Umkreis, so hieß es auf der jüngsten Sitzung. Der Antrag wird an das Landratsamt Günzburg weitergereicht.

Während in der Regel von Bauausschuss oder Marktgemeinderat Bauanträge verabschiedet und dann dem Landratsamt als untere Bauaufsichtsbehörde zur Genehmigung zuleitet, ist dieser Ablauf derzeit bei zwei Objekten in der Marktgemeinde nicht gegeben. Das Landratsamt widerspricht in beiden Fällen der ablehnenden Haltung der Gemeindegremien und will notfalls das den vorgelegten Planungen verwehrte gemeindliche Einvernehmen mit dem Einvernehmen aus Günzburg überstimmen.

Hochwasser als Problem

Auch nach einer Umplanung des Bauvorhabens hieß es so für einen Bauantrag in der Gemarkung Muttershofen: Der Bau- und Grundstücksausschuss des Marktgemeinderates Ziemetshausen nimmt den Bauantrag zum Neubau eines Zweifamilienhauses zur Kenntnis, stimmt dem Bauvorhaben aber aufgrund der Hochwassersituation am angrenzenden Lauterbach nicht zu und leitet den Bauantrag zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Günzburg weiter.

Die Entscheidung im zweiten Fall, bei dem es um den Neubau eines Hauses mit zwei Wohneinheiten geht: Der Bauausschuss des Marktgemeinderates nimmt den neuerlichen Bauantrag zwar zur Kenntnis, stimmt den benötigten Befreiungen und der isolierten Abweichung aufgrund der geplanten massiven Bebauung nicht zu und leitet den Bauantrag zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Günzburg weiter.