Die Muttershofer Sammlerin, die der "Zeit Zeit lässt"

Plus Sophie Maiers Sammlung von Postkarten, Sterbebildern, Fotos und vielem mehr reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück. Sie ist ein Spiegelbild der wechselvollen Geschichte.

Die Preise hatten noch eine andere Dimension in diesem Jahr 1902. Ganze 20 Mark zahlt „Frau Weilbach“ für ihre „vier Tage Pension“ im Juni 1902 im Krumbad. „Bier und Wein“ hat sie sich offenbar nicht gegönnt, wie auf der Rechnung für sie vom 22. Juni 1902 nachzulesen ist. Als Sophie Maier den vergilbten, weit über 100 Jahre alten Karton im Postkartenformat auf den Tisch legt, kann man erahnen, in welche Zeiten ihre geradezu gewaltige Sammlung von Karten zurückreicht.

Wie viele Postkarten aus wie viel Jahrzehnten mögen es sein? Sie blickt auf die vielen Alben, die sie aus ihren Schränken geholt hat. „Ich weiß es nicht, aber es sind wohl Tausende von Karten“, schätzt die Muttershoferin.