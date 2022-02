Nach Beinahe-Frontalzusammenstoß bei Ziemetshausen flüchtet der Verursacher

Ein junger Autofahrer kann zwischen Muttershofen und Memmenhausen gerade noch ins Bankett ausweichen, als ihm ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkommt.

Der Schreck dürfte einem jungen Mann noch tief in den Knochen sitzen. Am Freitag gegen 15.30 Uhr kann er gerade noch nach rechts ins Bankett ausweichen, als ihm ein Auto entgegenkommt, das gerade ein anderes überholen will zwischen den Ziemetshauser Ortsteilen Memmenhausen und Muttershofen auf der Staatsstraße 2027. Wie die Polizei berichtet, hatte dessen 44-jähriger Fahrer beim Ausscheren hinter einem Pkw den entgegenkommenden Wagen des 20-Jährigen übersehen.

Entgegenkommendes Auto übersehen beim Überholen bei Ziemetshausen

Der 20-Jährige konnte durch sein Ausweichmanöver zwar einen Frontalzusammenstoß laut Polizei vermeiden, doch an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Überholer fuhr zunächst einfach weiter, konnte im Nachgang aber von der Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Weitere Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)