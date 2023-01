Neue Kindertagesstätte für Ziemetshausen wird umgeplant

Plus Der Spatenstich war für März geplant und kann offenbar so bleiben. Die Bedarfszahlen für Kinderbetreuungsplätze im Markt Ziemetshausen sind stark angestiegen.

Im vergangenen Jahr ist die Entscheidung für eine zweite Kindertagesstätte für Ziemetshausen gefallen, die Planungen liefen für drei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Aufgrund des sich seitdem wesentlich erhöhten Platzbedarfs werden nun zusätzlich zwei Kinderbetreuungsgruppen erforderlich.