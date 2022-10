Neue Schießanlage in Ziemetshausen eröffnet

Die Schießstände in Ziemetahausen sind für Rechts- und Linkshänder nutzbar. Dank moderner Technik können auch Kinder am Schießsport teilnehmen.

Einiges geboten war bei den Schützen in Ziemetshausen im vergangenen Monat. So wurde die neue elektronische Schießanlage der Schützen gesegnet und konnte von den Gästen gleich ausprobiert werden. Durch den Einsatz zweier Lasergewehrstände in Kombination mit der digitalen Schießtechnik können jetzt auch Kinder ab acht Jahren am Schießsport teilnehmen. Besonderes Highlight der Schließanlage sind die drei Schießstände, bei denen der Bildschirm zur Schussanzeige von links nach rechts verschiebbar ist. Damit können sowohl Rechts- wie auch Linkshänder die Anlage optimal nutzen.

Schießstand in Ziemetshausen lädt Interessierte zum Schießabend ein

Außerdem fand das traditionelle Eröffnungsschießen im Schützenstüberl statt. Dieses Jahr gelang es der Jungschützin Hannah Roth, mit einem 8,5-Teiler den ersten Platz zu erreichen, gefolgt von Alois Stammel mit einem 10,2-Teiler auf dem zweiten Platz und Josef Wegner mit einem 48,8-Teiler auf dem dritten Platz. Ebenso fand nach zwei Jahren Pause wieder das Schnupperschießen im Rahmen der Kinderkulturtage statt, nun zum ersten Mal in der neuen Schießanlage.

Interessierte können am Freitag zum Schießabend kommen. Die Jugend ab 8 Jahren startet um 19 Uhr und die Erwachsenen ab 20 Uhr. (AZ)