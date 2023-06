Ziemetshausen

vor 17 Min.

New Work: In Ziemetshausen wird die Arbeit der Zukunft aufgezeigt

Plus Wie das (Büro)-Arbeiten in Zukunft aussehen wird, darüber informierten Experten bei einer Impulsveranstaltung in Ziemetshausen. Dabei sprach auch ein Kenner der Szene.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

„New Work – Neue Arbeitsorte, räume, -zeiten“ Unter diesem Titel hatte der Geschäftsführer des Regionalmarketings Landkreis Günzburg (RMG), Axel Egermann, im Rahmen des Bereichs Wirtschaftsförderung, zur Impulsveranstaltung nach Ziemetshausen in die Firma Holzbau Aumann eingeladen. Rund hundert Entscheidungsträger regionaler Betriebe waren gekommen, um sich von Fachleuten aus Marburg und München mit den Ideen und Möglichkeiten zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Dazu hatten die Veranstalter auch Praktiker geladen, die in Vortrag und lockerem Gespräch über ihre betrieblichen Gestaltungen moderner Arbeitswelt informierten.

Neues Arbeiten ist keine hippe Idee von Großstädtern

Mit harten Daten stellte Josef Rother von der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung (GEFAK) aus Marburg klar, dass „New Work“, also neue Formen des Arbeitens, nicht mehr eine hippe Idee von Großstädtern ist, sondern auf breiter Front auch in der Fläche mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Um die Ausführungen Rothers zu untermauern und in den Gegebenheiten im Landkreis zu spiegeln, hatte die RMG eine interaktive Umfrage zu verschiedenen Bereichen des New Works erarbeitet und direkt mit den Anwesenden ausgeführt. Darin zeigte sich, dass die Unternehmen derzeit verstärkt an flexiblen Arbeitszeiten, mobilem Arbeiten, weiterer Digitalisierung, neuer Unternehmenskultur und neuem Fokus auf „soft skills“ arbeiten, und damit den Anforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt begegnen.

