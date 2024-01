Ohne Feils Engagement hätte Ziemetshausen wohl die Arztpraxis verloren

Der große Einsatz des Mediziners Peter Feil wird auf dem Neujahrsempfang der Marktgemeinde Ziemetshausen auf eine besondere Weise gewürdigt.

Die hausärztliche Versorgung in Ziemetshausen ist mittlerweile bekanntlich gesichert. Nicht möglich gewesen wäre dies ohne das außerordentliche Engagement von Allgemeinarzt Peter Feil. Dafür erhielt er jetzt beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde eine besondere Auszeichnung.

„Die größten Menschen sind die, die anderen Hoffnung geben können“: Mit mit diesen Worten leitete Bürgermeister Ralf Wetzel die Verleihung der Ehrennadel, der zweithöchsten Ehrung der Marktgemeinde, an den seit 1981 hier praktizierenden Allgemeinarzt Peter Feil für "dessen herausragendes Engagement für die Allgemeinheit und sein Wirken in der Marktgemeinde" ein. Feil prägte die medizinische Versorgung am Ort für zunächst 35 Jahre, sein Wirken war über die Grenzen der Marktgemeinde hinaus bekannt und angesehen und so zählten nicht wenige Patienten aus vielen Nachbarkommunen mit zu den weit über 2000 Menschen, die seine Praxis aufsuchten.

Arztpraxis in Ziemetshausen: Marktgemeinde setzte alle Hebel in Bewegung

Sein Beruf war für Peter Feil Berufung zugleich. So ging er 2016 bei seinem ersten Abschied nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt und auch nicht mit Erreichen der Regelaltersgrenze für praktizierende Ärzte, sondern blieb seinen Patienten und damit seiner Berufung treu. Man freute sich damals, dass er die von ihm aufgebaute Praxis für Patienten und Bevölkerung zukunftssicher übergeben konnte.

Doch dann hatte seine Nachfolgerin im März 2022 die Praxis verlassen und ohne Ankündigung geschlossen. So entstand eine schwierige Situation für Patienten - und dies in einer Zeit, in der es um die hausärztliche Versorgung auf dem Land generell schlecht bestellt war und ist. So setzte die Marktgemeinde mit Bürgermeister Ralf Wetzel an der Spitze alle Hebel in Bewegung, um die verwaiste Arztpraxis so schnell wie möglich wieder neu zu besetzen. Die Aussichten dafür waren alles andere als günstig. Und hier beginnt die Phase, die den Marktgemeinderat letztendlich bewogen hat, den "Startschuss" für die nunmehrige Ehrung von Peter Feil abzugeben.

Peter Feil sagte nach kurzer Bedenkzeit zu

Bürgermeister Wetzel fragte bei Peter Feil an, ob er bis zu einer endgültigen Neubesetzung der Praxis bereit wäre, vorübergehend einzuspringen. Der seinerzeit 77-jährige Mediziner sagte nach kurzer Bedenkzeit zu und stellte so die ärztliche Versorgung der Bevölkerung von Ziemetshausen und Umgebung wieder sicher. Patientinnen und Patienten, die keinen Hausarzt mehr hatten oder weite Wege zu einem anderen Arzt auf sich nehmen mussten, trafen wieder auf einen wie gewohnt beliebten, äußerst erfahrenen und engagierten Hausarzt.

Die Ziemetshauser Hausarztpraxis befindet sich in diesem Gebäude in der Ortsmitte. Die Ziemetshauser Hausarztpraxis befindet sich in diesem Gebäude in der Ortsmitte. Foto: Peter Bauer (Archivbild)

Eine schnelle, unbürokratische medizinische Versorgung vor Ort existierte wieder. Parallel dazu begannen die Bemühungen, gemeinsam mit den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach ein MVZ zu installieren. Dies gelang den Verantwortlichen, wenn auch der Weg, wie Bürgermeister Wetzel betont, „sehr steinig, nicht immer gerade und auch lang war. Aber der Weg hat sich gelohnt, kein Schritt war vergebens“.

Und auch hier war Praxisarzt Peter Feil eingebunden, konnte man doch dank seines unermüdlichen Einsatzes etwas möglich machen, was nicht wenige als Ding der Unmöglichkeit ansahen. Unserem Mitarbeiter gegenüber äußerte Feil, dass er die vorübergehende Praxisfortführung und die begleitenden Maßnahmen zum ab 1. Januar 2024 existierenden MVZ in Ziemetshausen ohne seine beiden über alle Maßen einsatzwilligen und tüchtigen Arzthelferinnen nicht hätte bewerkstelligen können. Ohne Peter Feil jedoch, so Ralf Wetzel, hätte Ziemetshausen die Arztpraxis wohl verloren.

Die Musikvereinigung umrahmte den Neujahrsempfang

So freute sich das Gemeindeoberhaupt, mit Peter Feil einen aufrichtigen, engagierten und zuverlässigen Weggefährten auszeichnen zu dürfen und steckte ihm unter dem lebhaften Beifall der Anwesenden im Festsaal der Taferne die Ehrennadel der Marktgemeinde an. Seiner Gattin, die nicht zuletzt in der Zeit der Praxisfortführung unterstützend hinter ihm stand, hat Wetzel einen Blumenstrauß überreicht. Die Musikvereinigung hat den Neujahrsempfang mit der Ehrung von Peter Feil mit festlichen und auch flotten Weisen musikalisch umrahmt. Die Gäste waren dann zu einem Imbiss und zu Gesprächen mit dem Geehrten und anderen Teilnehmern eingeladen.