Ziemetshausen

Parken vor dem Ziemetshauser Kindergarten ist ein Problem

Der Elternbeirat des Kinderhauses Märcheninsel in Ziemetshausen klagt über fehlende Parkmöglichkeiten.

Von Peter Voh

Mit unzulänglichen Parkmöglichkeiten am öffentlichen Parkplatz zwischen dem alten Bahnhof und dem Kinderhaus Märcheninsel musste sich der Marktgemeinderat Ziemetshausen bei seiner jüngsten Sitzung beschäftigen. Hatte sich doch der Elternbeirat der Kindertagesstätte darüber beschwert, dass der Parkplatz in einem Umfang von Dauerparkern belegt ist, dass es den Eltern zu den morgendlichen Bring- und den Abholzeiten am Mittag schwer gemacht werde, ausreichend Parkmöglichkeiten zu finden. Die Rathausverwaltung schlug daher vor, den Parkplatz zur Kurzparkzone zu erklären und Parken nur noch mit Parkscheibe für einen Zeitraum von einer Stunde zu erlauben. Da die Marktgemeinde aber nicht über entsprechendes Kontrollpersonal verfügt, würde dies nicht den gewünschten Erfolg bringen.

