Podiumsdiskussion: Wie die Zukunft der (Büro-) Arbeit aussehen könnte

Work-Life-Balance und Coworking hat man schon mal gehört, aber "New Work"? Ein neues Thema, dem sich der Mittelstand im Kreis Günzburg stellen will.

Die zweite Impulsveranstaltung im Rahmen des Regionalmanagement-Projektes „Zukunft der Arbeit“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie veranstaltet die Regionalmarketing Günzburg in Ziemetshausen am Mittwoch, 14. Juni bei Holzbau Aumann. Es geht um New Work mit dem Fokus auf neue Arbeitsorte, -räume und -zeiten.

Bereits Albert Einstein wusste Anfang des 20. Jahrhunderts, dass weder Raum noch Zeit absolut sind. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigt sich auch die Impulsveranstaltung. Allerdings nicht im Sinne eines Ausflugs in die Physik oder einer Zeitreise. Dennoch geht es um Impulse, Anregungen, einen konstruktiven, zukunftsweisenden Austausch im Themenkomplex New Work und die Diskussion von Möglichkeiten, Herausforderungen und Potenzialen für unterschiedliche Branchen und Tätigkeitsfelder.

Unternehmensvertreter aus der Region Günzburg, Krumbach diskutieren

„Mr. New Office“ Samir Ayoub spricht zum Thema „New Work – New Office – New Culture“ über die Zukunft der Arbeit im ländlichen Raum, über attraktive Arbeitsplätze und Potenzialentfaltung in neuen Arbeitswelten und -räumen zwischen "Office, Coworking und Workation". Einen weiteren Impuls zum Thema neue Arbeitszeiten gibt Claudia Brandstädter von e-koris (Preisträger des Innovationspreises Vereinbarkeit Familie und Beruf des Bundesfamilienministeriums). In der anschließenden Podiumsdiskussion mit unterschiedlichen Unternehmensvertretern aus der Region – beispielsweise Ramona Burghard von Ortmeier Maschinen- und Vorrichtungsbau in Neuburg/Kammel, Christoph Ganz von Optik Ganz in Krumbach oder Simon Hager von den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach – geht es offen und konstruktiv um unterschiedlichste Ansätze innovativer Arbeitszeitmodelle zwischen 40-Stunden und Vier-Tage-Woche.

Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer, Personal-, Entwicklungs-, Marketing- und Gestaltungs-Verantwortliche, Führungs- und Fachkräfte in Unternehmen, Betrieben und Organisationen im Landkreis Günzburg. Das detaillierte Programm und die Anmeldemöglichkeit sind zu finden auf www.eveeno.com/impulsveranstaltung2023. Die Veranstaltung findet am 14. Juni, 16.30 Uhr bei Holzbau Aumann in Ziemetshausen statt. Vorher gibt es die Möglichkeit zu einer Betriebsführung bei Aumann. (AZ)

