Polizei kontrolliert bei Ziemetshausen Schwerlastverkehr

Bei Kontrollen des Schwerlastverkehrs an der B300 entdeckt die Polizei mehrere Verstöße. Worum es sich handelt.

Am Montag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr hat die Polizeiinspektion Krumbach an der B300 bei Ziemetshausen eine Kontrollstelle betrieben. Schwerpunktmäßig wurde der Schwerlastverkehr in Augenschein genommen. Unterstützt wurde die Polizei Krumbach von einer Gruppe der Bereitschaftspolizei.

Verstoß wegen Ladungssicherung bei Lastwagen

Unter anderem wurden 20 Sattelzüge sowie sieben kleinere Lkw kontrolliert. Zwei Fahrer wurden laut Bericht der Polizei nach Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz (Lenk- und Ruhezeiten) angezeigt. Bei zwei weiteren wurden Verstöße wegen der Ladungssicherung festgestellt. Weiterhin war bei einem kontrollierten Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen. (AZ)