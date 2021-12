Radlerin in Ziemetshausen angefahren

Eine Autofahrerin missachtet die Vorfahrt in Ziemetshausen. Dadurch stürzt eine Radfahrerin und verletzt sich.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstag gegen 17 Uhr in Ziemetshausen in der Bahnhofstraße, Einmündung in die Augsburger Straße. Zur Unfallzeit befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die Bahnhofstraße in südlicher Fahrtrichtung.

Auto nimmt Fahrrad in Ziemetshausen die Vorfahrt

Sie bog nach links in die Augsburger Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 37-jährigen Radfahrerin, heißt es in den Mitteilungen der Polizei. Die Radlerin kam beim folgenden Zusammenstoß zu Fall. Sie wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über entstandene Sachschäden ist nichts bekannt. (AZ)