Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall in Ziemetshausen im Einsatz

Am Dienstagmittag hat sich ein Auto in Ziemetshausen überschlagen, laut Mitteilungen der Polizei saßen vier Personen in dem Fahrzeug. Der Notruf bei der Integrierten Rettungsleitstelle Donau-Iller ging um kurz nach zwei ein, der Rettungsdienst und die Polizei rückten direkt aus.

Die Straße in Ziemetshausen war nur kurzzeitig gesperrt

Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Laut Polizeiangaben war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt, das Auto kam aus bisher noch unbekannten Ursachen nach links ab und überschlug sich. Alle vier Insassen wurden vorsorglich in ein Klinikum gebracht. (AZ)