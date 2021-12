Sachbeschädigung durch Graffiti in Ziemetshausen

Nahe des Fußball-Vereinsheims in Ziemetshausen hat sich ein Sprayer an einer Garagenwand ausgetobt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Im Zeitraum vom Donnerstag, 2. Dezember, 16.30 Uhr bis Samstag, 4. Dezember, 16 Uhr wurde eine Garage am Vereinsheim des Fußballvereins in Ziemetshausen mit mehreren Graffitis besprüht. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Die Garage befindet sich in der Straße An der Kreppe. Durch die Graffitis entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)