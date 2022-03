Schnelles Internet für das Ziemetshauser Rathaus und die Grundschule

In Ziemetshausen gibt es im digitalen Bereich wesentliche Verbesserungen: Wo Glasfaserkabel verlegt werden und warum die Neuerungen so wichtig sind.

Mit Glasfaser stattet der Markt Ziemetshausen seine Grundschule sowie sein Rathaus aus. Damit ist eine entscheidende Voraussetzung für die weitere Digitalisierung der beiden Einrichtungen gegeben. Die Marktgemeinde teilte jetzt mit, welche Verbesserungen das für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet.

Der Markt Ziemetshausen ist Mitglied beim Zweckverband „Digitale Schulen“ des Landkreises Günzburg und arbeitet an einer stetigen Modernisierung des Schulalltags durch neue technische Möglichkeiten, heißt es in der Pressemitteilung der Marktgemeinde. Nach der Beschaffung von Tablets für die Schülerinnen und Schüler sowie die Einrichtung eines WLAN-Zugangs gehe der Markt Ziemetshausen durch den Glasfaseranschluss für schnelles Internet einen weiteren großen Schritt in Richtung Digitalisierung.

Ziemetshausen hat auch auf der Hompepage die Weichen gestellt

Auch im Rathaus können durch den Glasfaseranschluss und den damit verbunden Vorteilen neue Möglichkeiten für einen schnellen und effizienten Bürgerservice geschaffen werden. Dadurch werden die Grundlagen für die ab dem 1. Januar 2023 geltenden neuen E-Government-Vorschriften geschaffen. Die Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen hat mit ihrer Homepage sowie mit ihrer App hierfür bereits die Weichen gestellt. (AZ)