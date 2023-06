Ziemetshausen

vor 12 Min.

Schon wieder geht eine Hausärztin: Was bedeutet das für Patienten?

Überklebt ist seit Kurzem der Name der Ärztin Margarita Fedorova, die Hausarzt Peter Feil in der Praxis in Ziemetshausen assistiert hat.

Plus Wie geht es weiter mit der Ziemetshauser Hausarztpraxis? Klarheit könnte eine Sitzung Mitte Juli eines möglichen Trägers für ein Medizinisches Versorgungszentrums bringen.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

"Die ambulante Versorgung stirbt, helfen Sie mit, sie zu retten!" So steht es in einer Online-Petition an den Deutschen Bundestag, die Ziemetshausens Bürgermeister Ralph Wetzel kürzlich über eine ihm bekannte Ärztin erhalten und in seinem WhatsApp-Status geteilt hat. Dieses das gesamte Gesundheitswesen betreffende Thema ist Kernthema auch für den Markt Ziemetshausen. Denn schon seit etwa einem Jahr, seit Dr. Jutta Schmid ihre Praxis in Ziemetshausen geschlossen hat, bemüht sich Wetzel, dass auch für den Markt Ziemetshausen die medizinische Versorgung gesichert wird. Kurzfristig ist das gelungen, weil sich Dr. Peter Feil, früher bereits Arzt in Ziemetshausen, entschlossen hat, zumindest bis 31. Dezember diesen Jahres in Ziemetshausen zu praktizieren.

Ihm zur Seite stand bis vor Kurzem Margarita Fedorova als Assistentin. Sie hat inzwischen ihren Facharzt absolviert und sollte auch perspektivisch weiter in Ziemetshausen praktizieren, wenn im Ort einmal ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) entstehen sollte. Partner dafür sollte die "Ambulante Medizin Kreiskliniken Günzburg-Krumbach gGmbH" werden, die bereits MVZs in Krumbach, Günzburg und Babenhausen betreibt. Unternehmensgegenstand ist die Errichtung und der spätere gemeinnützige Betrieb von medizinischen Versorgungszentren unter ärztlicher Leitung, insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen ambulanten Versorgung. Eigentlich gab es vor der Bundeskrankenhausreform einmal eine Zusage an den Markt Ziemetshausen, ein allgemeinmedizinisches MVZ ab 1. Juli 2023 in Ziemetshausen zu situieren, doch die Reform kam dazwischen und auch bei den Kreiskliniken Günzburg- Krumbach und in der gGmbH gab es personelle Veränderungen. So kam Robert Wieland als neuer Vorstand der Kreiskliniken. Und Heidrun Stefani ist Geschäftsführerin zusammen mit Robert Wieland und Hermann Keller. Keller geht Ende dieses Monats in den Ruhestand. Nach eigenen Impressumsangaben ist die "Ambulante Medizin Kreiskliniken Günzburg-Krumbach gGmbH" ein Tochterunternehmen der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen