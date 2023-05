Seniorin wird durch Gewinnversprechen um viel Geld gebracht

Stark geschädigt worden ist eine Seniorin aus Ziemetshausen, nachdem ihr von Betrügern ein sechsstelliger Gewinn suggeriert worden war.

Von einem dreisten erfolgreichen Betrugsfall berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach erhielt eine Seniorin in der vergangenen Woche einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt worden war, dass sie 143.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Die Betrüger sagten der gutgläubigen Frau, dass sie vorab Geld für die Gebühren der Auszahlung überweisen müsse. Letztendlich überwies die Geschädigte einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich auf ein Konto im Ausland. Den angeblichen Gewinn bekam sie, wie zu erwarten war, so die Polizei, nicht ausbezahlt. (AZ)