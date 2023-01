So kann die Ziemetshauser Hausarztpraxis gesichert werden

Plus Für die medizinische Einrichtung zeichnet sich eine Lösung in Zusammenarbeit mit den Kreiskliniken ab. Welche Schritte jetzt aber noch notwendig sind.

Monatelang war die Ziemetshauser Hausarztpraxis geschlossen. Durch den Wiedereinstieg des 74-jährigen Mediziners Peter Feil konnte die Praxis in der Ortsmitte im September 2022 wieder geöffnet werden. Doch wie geht es weiter? Wie kann die Arbeit der Praxis dauerhaft gesichert werden? Durch den Einstieg der Augsburger Ärztin Margarita Fedorova konnte der Betrieb weiter stabilisiert werden. Gibt es eine dauerhafte Sicherung des Praxis-Standortes als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Zusammenarbeit mit den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach? Hermann Keller (Kreiskliniken Günzburg-Krumbach) erklärt, dass dies eine konkrete Perspektive sei. Aber es seien noch verschiedene Dinge zu klären.